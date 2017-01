Madres de familia toman escuela por inconformidades

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

La falta de pago de las becas de 30 niños de la Escuela Primaria Nueva Creación fue el detonante ayer para la toma del plantel, informaron padres de familia.La falta de un aula móvil y de una subestación eléctrica han sido algunas de las problemáticas que han traído desde el año pasado, expresó María Guadalupe Cota García, una de las madres, las cuales no se han atendido ni escuchado por la Secretaría de Educación y Cultura (SEC)."Aquí en la SEC nos dijeron que aquí no se hacía nada, que no estaban encargados de dar becas, como no hubo respuesta ni solución decidimos hacer esto, cerrar la escuela para que nos tomen en cuenta", comentó.Fueron 250 los alumnos que se mantuvieron sin clases este día, platicó, es espera de una respuesta."Estamos esperando una subestación que está aprobada y que no ha llegado, prenden los aires y si prenden uno de más se apaga todo, ocupamos un aula móvil, los niños de primero nuevos están en el aula de cómputo por qué no hay salón y los demás niños no pueden llevar su clase de computación", explicó.El conflicto del pago de becas inició desde el mes de diciembre del 2016, detalló, pero estas otras necesidades se han llevado desde mucho antes."Nos dicen que ya está aprobado todo y que en este ciclo escolar nos va a llegar pero no nos dan fecha", añadió.De no ver concretas sus peticiones ante las autoridades educativas el paro de clases en el plantel seguirá, manifestó, en acuerdo con todos los padres.De manera pronta y expedita se dio respuesta a las solicitudes de los padres de familia de la Escuela Primaria Nueva Creación de la colonia Los Pioneros, destacó el delegado de la SEC, Ariel Solís Hurtado.Fue al medio día cuando se acudió a realizar la entrega del aula móvil, dijo, que permitirá brindar el servicio educativo a los estudiantes sin problemas."Les notificamos a los padres de familia, que a más tardar el día 30 de enero se pagarían las becas a los alumnos beneficiados", expuso, "hoy (martes) se les entregó el aula móvil que solicitaron y continuaremos en contacto para atender cualquier solicitud".