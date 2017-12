Cortar circulación, la multa más común en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón(GH)

Cortar circulación donde no está permitido ha sido la principal causa de sanción en este 2017 en las distintas calles de Ciudad Obregón, informó el comandante de Tránsito.



Esta infracción se presenta principalmente sobre las vías de mayor tráfico vehicular, explicó Adolfo Díaz Herrera, como la avenida Miguel Alemán, Guerrero y 200.



"La multa que más se ha colocado en el 2017 es por cortar circulación, un ejemplo donde se da mucho es en la Miguel Alemán, tiene doble raya al Centro y está prohibido dar vuelta, ya sea en sentido Sur-Norte o Norte Sur, porque detienes el vehículo que precede", abundó.



Este actuar de gran parte de los automovilistas causa una fuerte congestión vehicular en las horas denominadas como "pico" o de gran tráfico, expuso, y causan accidentes viales.



"Hay partes donde le pedimos a la ciudadanía que no haga ese corte de circulación, en primera porque está prohibido y en segunda por su seguridad.



"Una línea está permitido y depende del lugar, dos líneas definitivamente no", mencionó.



La infracción por realizar esta acción es de alrededor de los 365 pesos, indicó, pero las consecuencias de esta práctica pueden ir mucho más allá de una sanción o multa económica.



"Lo que puede ocasionar esta práctica ya no les va a salir en 500, esta infracción es una de las principales causas de accidentes.



"El reglamento es claro y está pintado, es importante que la gente tenga conciencia, se dan por mes más o menos unas 300 multas de estas", estimó.



Otras sanciones son las de no hacer alto obligatorio en los cruces con hasta 200 por mes, agregó, y la de estacionarse en franja roja.