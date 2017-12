Discapacitados auditivos podrán ingresar a la universidad

Ciudad Obregón(GH)

Con la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) buscará atender al menos a 8 personas con discapacidad auditiva, anunció su rector.



Josué Valenzuela Beltrones recordó que se atienden ya a personas con discapacidades motrices en las carreras de Mecatrónica, Desarrollo de Negocios y otras más, pero no se cuenta con una adaptada a las necesidades de quienes no pueden escuchar.



"Estamos en la planificación, el objetivo es que para septiembre del 2018 ya se pueda atender a estudiantes con esta discapacidad", abundó, "estamos en una etapa de capacitación y diagnóstico para personal docente y administrativo".



En enero del 2018 se iniciará con la convocatoria de inscripción para el nuevo ingreso, reveló, así como con las evaluaciones pertinentes.



En Sonora no se cuenta con una modalidad similar, aunque en otras zonas de México sí, como en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina de Nuevo León, la cual es la pionera en el enfoque inclusivo, mencionó.



Para lograr sumar a este sector a una carrera profesional será necesario coordinarse con las preparatorias.



"En Ciudad Obregón hay diferentes CAM, en el subsistema de educación básica hay mucho avance, en la media superior ya van, el Cbtis 37 y Cobach ya han incorporado unidades especiales, el punto es el eslabón, ponernos de acuerdo con las 'prepas' para generar los perfiles que se requieren", externó.