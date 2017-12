Manos mágicas que transforman la Navidad

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Cajas de cereal, pan viejo o hasta ramas secas de árboles, son los materiales que Lilia Meraz Stewart utiliza para fabricar adornos navideños y decorar las casas de los cajemenses.



En su juventud estudió diseño gráfico y un curso de belleza porque le gustaba jugar con la colorimetría.



Después ingresó a un curso de carpintería y fue perfecto para descubrir sus habilidades de transformar artículos viejos en los más bonitos y coloridos adornos de Navidad.



"Acabo de terminar una casita navideña que elaboré con masita de pan viejo, ese que se queda duro, yo le digo a mis amigas que me lo guarden para no tirarlo, lo mezclé con pegamento para hacer lo que se llama porcelana fría y fue el material que utilicé para armarla", expresó Meraz Stewart.



Un adorno muy tradicional son las guirnaldas navideñas, la creativa artesana elaboró una que pesa aproximadamente 15 kilos con zacatón que crece de las enredaderas, así como pelotas viejas desinfladas y tela de un muestrario de tapices viejo.



"Mi abuelita mandó limpiar su patio y yo recogí todo el zacatón que quitaron de una de las enredaderas, que fue mi principal material para la guirnalda.



"Recordé que mi sobrina me había regalado pelotas viejas desinfladas y fueron perfectas para darle forma a brillantes esferas que cubrí con un muestrario de tapices viejo que me regalaron", explicó.



Cualquier material, que por muchas personas es desechado, es la materia perfecta para que Lilia eche a andar su imaginación y después, en su taller, le de forma a hermosos ornatos, arreglos, figuras y adornos destinados para decorar los hogares de los cajemenses.