"Queremos ver más policías federales y estatales": Cota Tórtola

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Más policías federales y estatales quieren ver las autoridades tradicionales en los ocho pueblos yaquis, afirmó ayer el Capitán de Loma de Guamúchil, César Cota Tórtola.



"Estos eventos no están relacionados a conflictos de la tribu, ni son del gasoducto o Acueducto Independencia, queremos ver más policías federales y estatales en los ocho pueblos para atacar a la delincuencia", exigió.



El crimen, opinó, le está ganando terreno a las autoridades policiacas en las comunidades indígenas, donde hay conflictos sin que ninguna autoridad haga algo al respecto.



"Esta lucha no es entre familias", afirmó Cota Tórtola, "y un claro ejemplo fue el ataque contra dos personas mayores que no tenían nada qué ver".