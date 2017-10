Inicia cosecha de pepino y espárrago en el Yaqui

Ciudad Obregón(GH)

Las más de 400 hectáreas de pepino establecidas en el Valle del Yaqui y las más de 2 mil 400 de espárrago, iniciaron ya su temporada de cosecha, destacó Luis Renán Cruz Valenzuela.



Las altas temperaturas que se han registrado durante las últimas semanas que han llegado incluso hasta los 40 grados no han afectado la producción, dijo el gerente de la Asociación de Productores de Hortalizas del Yaqui y Mayo (Aphym), pues se protegen con casa sombra.



"Ya iniciamos siembras, también un poco de cosechas de pepino, ya estamos también iniciando en espárrago, el mes que entra ya viene la calabaza, o al final de este mes y después se viene todo, chile, tomate, lechuga, apio, brócoli", comentó.



Aunque no se cuenta con datos específicos de los rendimientos por caja de cada uno de los 22 productos establecidos en los Valles del Yaqui y Mayo, estos serán positivos, mencionó, al igual que los precios.



Recordó que en el Yaqui están establecidas alrededor de 14 mil 500 hectáreas, superficie que en comparación con el año pasado no creció al haber precios negativos y pérdidas por plagas.



Este nuevo ciclo que inició a mediados de septiembre no registrará tampoco mucha diversificación o cultivos nuevos, añadió, pues el último en agregarse a la gama fue la uva en el 2004.



"Todas las cucurbitáceas en 40, 50 días ya están cosechando, no habrá novedades, los mismos 22 productos, ninguna novedad, sólo la uva que tiene ya 4 años, hay 230 hectáreas, apenas el año pasado cosecharon unas 40 hectáreas, en mayo posiblemente otra buena parte se aproveche, no da frutos rápido", detalló.



Aunque los rendimientos en este cultivo han sido buenos, no ha habido interés por extenderse por su alto costo, agregó, y la tardanza en la cosecha.