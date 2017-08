Grameen de la Frontera trabaja transformando la vida de las mujeres

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Más de 35 mil mujeres de las comunidades rurales del Sur de Sonora se han beneficiado con los programas integrales de Grameen de la Frontera, organización que busca el desarrollo económico social de las zonas rurales a través de la mujer.



La directora Paula Takashima expresó estar muy contenta con los resultados obtenidos, que se traducen en una gran responsabilidad para ser un gran ejemplo en la filantropía en el Estado, transformando la vida de las personas con las que se trabaja.



"Este tipo de premios es un incentivo para quienes todos los días realizamos labor en Grameen, nos viene a cargar de energía para seguir trabajando duro, impactando a las mujeres y cambiando la vida de las zonas rurales", destacó.



Grameen de la Frontera tiene más de 15 años trabajando en el Sur de Sonora, comentó Takasima, inició en Huatabampo, después Navojoa y finalmente en Ciudad Obregón, se atienden ocho municipios a través de tres oficinas.



Tiene como misión impulsar el desarrollo económico y social de las mujeres y sus comunidades, su visión es tener comunidades participativas, unidas, saludables y autosuficientes, comprometidas con su desarrollo.



"Creemos en las mujeres porque son un factor muy importante para transformar la realidad social, por que es la que tiende a preocuparse más por el bienestar de sus familiares, de sus vecinos, de la comunidad en general, por eso desarrollamos programas donde intervenimos directamente con la mujer", destacó.



EMPODERAMIENTO FEMENINO



El nombre Gameen significa "Aldea" y viene de un modelo internacional "Grameen Bank" que es una organización que busca combatir la pobreza a través del empoderamiento de las mujeres.



"Para nosotros, como institución, es un gran privilegio poder ser reconocidos con el Premio Sonora a la Filantropía 2016, pero sobre todo es una gran responsabilidad, pues estamos conscientes de que nuestros programas y proyectos deben servir para que más instituciones se sumen en la solución de las problemáticas sociales que afectan nuestro entorno", añadió.



Son varios los programas con los que esta organización trabaja en las diferentes comunidades rurales del Valle del Yaqui y Valle del Mayo, como el de liderazgo social, de salud, que tienen que ver con educación, con el cuidado del medio ambiente así como un programa de emprendimiento.



Takashima informó que el primero, es el más importante ya que se forman grupos de mujeres que sean capaces de tomar el desarrollo de su comunidad en sus manos, el programa de emprendimiento busca que ellas descubran una idea de negocios y tengan acceso a un crédito.



"Es un privilegio para quienes trabajamos en Grameen, poder contribuir al desarrollo de las comunidades rurales y ser parte de la construcción de la sociedad en la que queremos vivir", manifestó.



DESARROLLO ECONÓMICO



A lo largo de estos años se han registrado varios casos de éxito, donde las mujeres pasaron de vivir en pobreza extrema a montar su primer negocio, con ello sacando a sus hijos adelante y logrando un gran desarrollo económico en su comunidad.



"Tenemos ya casos de mujeres que están exportando sus productos, hay quienes establecieron tortillerías, empresas de tamales, en el Valle del Mayo contamos con grupos que se dedican a elaborar artesanías que se están comercializando en varias importantes cantidades", mencionó.



TAMBIÉN HAY BECAS



Otro de los casos de éxito son las hijas de las mujeres que recibieron apoyo a través de los diferentes programas, con los que salieron adelante, hoy han resultado beneficiadas con el programa de becas indígenas y se han convertido en la primera generación de su comunidad en estudiar la universidad.



Para continuar multiplicando la labor que realiza Grameen, Paula Takashima externó que se ha establecido convenio con todas las instituciones universitarias de la región, en el 2016 se recibió a más de 100 alumnos, que fueron parte de los diferentes proyectos.



"Como sociedad vivimos tiempos muy complicados, la pérdida de valores, alza en la delincuencia, pérdida de credibilidad en instituciones, en este escenario es fácil ser negativos y pensar que no hay solución, como organización les pedimos que conserven la esperanza", exhortó.



"Tengan la certeza de que somos más las personas buenas que queremos cambiar las cosas y recuerden que todos debemos ser corresponsables para que los problemas sociales se resuelvan", adicionó la directora de Grameen.



Takashima expresó que cada uno de los que trabajan en Grameen han sido marcados por las historias de todas estas mujeres y sus familias, uno de los casos fue una de las señoras habitantes de la comunidad Jecopaco.



"La señora no tenía fuente de ingresos, por cuestiones de salud no podía trabajar, con el programa de emprendimiento comenzó con una pequeña mercería, la cual gracias a su constancia y trabajo hoy es para ella y su familia una fuente de ingresos que les permite cubrir sus necesidades", recordó.



Invitó a la sociedad en especial a la del Sur del Estado a ser parte de esta organización de diferentes maneras, ya sea apoyando económicamente los programas, las becas indígenas, o también aportando asesoría profesional a las mujeres beneficiadas.