Sonora será testigo del eclipse de Sol

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Todo el Estado de Sonora será partícipe del eclipse total de Sol que se dará este próximo 21 de agosto, cuando el Sol, la Luna y la Tierra coincidirán en el mismo plano, expresó Antonio Sánchez Ibarra, director del Planetario de Cajeme.



Este fenómeno se visualizará de manera parcial en este municipio y en el Estado, dijo María Flora Chong Muñoz, pero en el Norte de Estados Unidos y Canadá se podrá observar de manera total, lo que quiere decir que se oscurecerá de manera completa el disco solar



Explicó que este fenómeno ocurre todos los meses, pero en pocas ocasiones se puede observar en México y en nuestro Estado.



"No todos pasan por aquí, se dan entre 4, 6 eclipses de Sol y de Luna, pero no es en el mismo lugar, se dan en distintos puntos de la tierra, de hecho el 7 de agosto se dio uno de Luna que aquí no pudimos ver, se vio en África, en Australia", expuso.



Para poder observar este fenómeno que se presenció en México en agosto del 2014 por última vez, se deben tomar diversas precauciones, alertó, sobre todo para no dañar la visión, ya que es está la única posible consecuencia.



"No es nada recomendable que se vea el Sol directamente, siempre hay que usar algún filtro adecuado, recomendamos que si tienen a la mano un vidrio de los que usan las caretas de los soldadores, de 14 sombras que lo usen, es un modo seguro de verlo.



No hay que usar ni lentes UV, radiografías ni muchas cosas que se les ocurren, aquí tendremos telescopios instalados con filtros especiales, también unos lentes de cartón con una película especial para verlo, y para la venta, ya han venido a buscarlos", añadió.



En esta ocasión el eclipse se podrá visualizar oculto en un 60% en el disco solar, detalló, y el eclipse que ocurrirá el 8 de abril del 2024 se podrá verse aún mejor, al 80%.



"La franja del Sol cambiará de posición, por eso esta situación", abundó, "le llaman eclipses transcontinentales porque atraviesan el continente, el próximo se dará dentro de siete años".