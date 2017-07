Confirma Gobernadora llegada de Gendarmería

Ciudad Obregón(GH)

La División de Gendarmería de la Policía Federal se unió al despliegue de fuerzas de seguridad en Cajeme y en conjunto trabajarán para incidir en los índices de seguridad para tranquilidad de los habitantes informó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



La titular del Ejecutivo estatal dijo que la seguridad pública es responsabilidad de todos, por lo que es importante trabajar unidos autoridades y sociedad, para evitar se repitan sucesos lamentables como los ocurridos en días pasados donde fallecieron dos menores.



"Como madre de familia y como Gobernadora me duele mucho, en el tema de seguridad todos tenemos mucho que ver y yo les aseguro que en muy poco tiempo los que hicieron eso la van a pagar y la van a pagar muy caro, porque así como a ustedes a mítambién me duele que esas cosas sucedan en Sonora", enfatizó.Los elementos de la Gendarmería llegaron hoy (ayer) a Cajeme, destacó, y ya se coordinan con las corporaciones de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Policía Militar y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para proteger a los cajemenses el tiempo necesario.



"Hoy llegó a Cajeme la Gendarmería y ahí se va a quedar protegiendo a los sonorenses en coordinación con las corporaciones de seguridad", indicó.



La Gobernadora resaltó que el fondo del tema es el narcomenudeo, el cual además de ser combatido por las diferentes corporaciones policiacas y castrenses es atacado con trabajos en materia de prevención de parte de diferentes dependencias gubernamentales con participación de la sociedad.



DAN CONFIANZA



La presencia en Cajeme de las fuerzas policiacas de los tres niveles de Gobierno da confianza a la población ante la delincuencia, según opinan ciudadanos, quienes manifestaron que la llegada de los agentes de refuerzo les devolverá la tranquilidad.



"Es impresionante ver por las calles a tantas patrullas de las diferentes corporaciones, pero estoy seguro que acabarán con esta ola de violencia, ya no queremos más balaceras a la luz del día", comentó Felipe López.



Para Rosario Villa, quien se desempeña como guardia de seguridad, quien presenció el hecho cuando una mujer y dos niñas fallecieron en días pasados, se mostró temeroso con la presencia de las unidades, pero tiene la certeza de que es la única medida para que regrese la tranquilidad a la ciudad.



"Es penoso que tengamos que llegar a estas medidas, pero si esta es la solución, pues bienvenidos los refuerzos policiacos para que volvamos a tener paz en Cajeme", destacó.



SIN ALERTA



En Agua Prieta no existe ningún tipo de alerta debido a la llegada de autoridades federales, municipales y estatales a Ciudad Obregón por los hechos violentos ocurridos en la última semana.



Aunque esta situación podría provocar que personas busquen refugio en otras ciudades de Sonora, en esta frontera no existe ninguna alerta tras el blindaje de Ciudad Obregón.



Ayer elementos del 60 Batallón de Infantería, de la Policía Federal, Municipal y Estatal blindaron Ciudad Obregón con un operativo en conjunto con el que se pretende reforzar la seguridad.



La única alerta que han recibido autoridades locales de Agua Prieta fue por la llegada de elementos de la Policía Federal por los hechos violentos ocurridos en Chihuahua la semana pasada.