Detectan caimán en el Canal Bajo de Obregón: Bomberos

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La presencia de un caimán de menor tamaño a los detectados durante el 2016 en las aguas del Canal Bajo fue confirmada este domingo por el Cuerpo de Bomberos.



Osvaldo Villagrana Amaro, comandante de la Estación de Ciudad Obregón, explicó que, aunque no se ha confirmado la presencia de otros especímenes en estas fechas al ser éste el primer avistamiento, sí pudieran existir más.



“El reporte se generó a las 10:30 más o menos (domingo) por un vecino del lugar, al momento de asomarse a las aguas vio al animal muy cerca de la orilla, se activó el equipo de rescate para tratar de capturarlo, pero cuando llegamos al lugar el animal ya no estaba a la vista, ya estaba en el fondo del canal”, comentó.



La búsqueda de este espécimen no es fácil y más bien es riesgosa para los buzos y el personal, dijo, por lo que analiza la mecánica que se trabajará.



Recordó que la presencia de los curiosos en la zona puede provocar la no salida del espécimen, y que no se capture como en el 2016 pese a los trabajos.