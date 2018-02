Jóvenes están muriendo de sida en 14 municipios

Ciudad Obregón(GH)

En los catorce municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria número 4 y la número 5 está presente el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/sida)?, y son los jóvenes quienes están muriendo, informó Elba Cruz Vázquez Bañuelos.



La directora del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) reveló que en toda esta zona del Sur de Sonora existen 300 personas en tratamiento, pues año con año van muriendo unas al llegar ya con la enfermedad avanzada o al omitir el tratamiento.



En tanto, otras más emigran en busca de no ser reconocidas, agregó.



El número de pacientes en tratamiento es poco en comparación con la lista "negra" que está afuera, mencionó, quienes desconocen aún que tienen esta enfermedad o simplemente no les interesa su control.



"En todos los municipios tenemos pacientes, la mortalidad se da mucho en jóvenes porque no son constantes en el tratamiento, se estabilizan y lo dejan", apuntó.



Los casos están en los municipiosde Bácum, Cajeme, Empalme, Guaymas, Quiriego, Rosario, Yécora, SIRM, Álamos, Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, Navojoa y Vícam.