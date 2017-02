Toman escuela; rechazan padres fusión de planteles

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

La fusión de planteles y de los grupos mantiene inconformes a los padres de familia de la Primaria "Juan de Dios Terán Enríquez" de la Comisaría Marte R. Gómez y Tobarito.Marisol Martínez Valderrama, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, explicó que el plantel ha permanecido tomado desde el martes y así seguirá de no haber una solución al problema.En el inmueble funcionan tres escuelas diferentes, explicó, dos en la mañana y una en el turno vespertino, siendo las del matutino las que la Secretaría de Educación y Cultura , busca fusionar."Se le está quitando el nombre a nuestra escuela, se está cerrando para que en vez de dos sea una, según por un escrito que viene de Hermosillo pero en realidad la hoja que nos dieron dice que por petición se cerró, la justificación es que no se llega al número de alumnos y ninguna escuela tiene la cantidad que piden, es un pueblo muy chico y son más de ocho escuelas las que hay aquí", comentó.En cada plantel existen alrededor de 160 alumnos, es decir, alrededor de 20 por cada grado, los cuales terminarían en un aula con un maestro para 40 estudiantes, detalló.Padres de familia de la escuela Primaria Cámara Júnior de la Comisaría de Cócorit mostraron también su inconformidad mediante una manifestación a pie.Guadalupe Polanco, presidenta de la Sociedad de Padres, explicó que el recinto será reubicado a una zona no apta para las actividades escolares, por lo que no se está de acuerdo."Estamos molestos, la escuela nos ha costado, tiene 50 años, su historia, todas las generaciones de sociedad de padres han trabajado para embellecerla y las instalaciones están bien"."Hemos decidido que nos quedamos aquí por todo lo que hemos señalado, pero también por los inconvenientes que hay para nuestros hijos al llevárselos a otro plantel en una zona que no es segura", subrayó.Las medidas para la mejora de la educación de sus alumnos ya están tomadas en los planteles de Marte R. Gómez y Tobarito, y en Cócorit, señaló Ariel Solís Hurtado.El delegado de la SEC en la zona Yaqui dijo que la situación que se vive en la Marte R. Gómez y Tobarito es anormal y no habrá marcha atrás."Es un pequeño grupo de padres, de cinco, 10, sin razones de peso están haciendo su manifestación, ya se les atendió a través de la estructura, el caso de la Cámara Junior también ya se está tratando con las autoridades correspondientes", comentó.La fusión de escuelas para la zona del Tobarito se dará al ser insuficiente el número de alumnos para que opere una escuela, explicó y que en el caso de Cócorit, los padres y los maestros estaban avisados de los cambios.