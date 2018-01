Acusan a mujer de Obregón de incendiar vivienda con tres niños y pareja dentro

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

La noche del martes una mujer prendió fuego en una vivienda de la colonia Alameda de manera intencional.Medios locales informaron que en el interior de la casa se encontraban tres menores y una pareja dormidos, quienes al parecer no resultaron heridos.Según el reporte de Bomberos, el llamado para controlar el fuego de la vivienda ubicada sobre la calle Isla Cerralvo entre Isla Cedros y Huivulai se emitió a las 23:30 horas.Aunque no es de su competencia el realizar investigaciones, a menos de una orden judicial, se indicó que en el lugar se acusó a una mujer del hecho, lo que podría ser sustentado con las evidencias.“Según los datos que nos encontramos en el lugar es un incendio provocado, hay testigos de que vieron a una mujer del sexo femenino provocando este incendio, aparte de encontrar ahí un recipiente con residuos de combustible”, explicó Osvaldo Villagrana Amaro.Los daños en el inmueble, fueron sólo materiales, mencionó el comandante del Cuerpo, al no alcanzar a propagarse el fuego.“Participó Seguridad Pública junto con el cuerpo de Bomberos, quienes se hicieron cargo de buscar a la mujer que ocasionó el incendio, por parte de nosotros quedó controlado de manera rápida el incendio, y el seguimiento queda en las autoridades competentes”, describió.Al arribar las unidades de los “traga humos”, el incendio ya había sido controlado por parte del propietario de la vivienda, añadió, pero se procedió a ejecutar acciones de ventilación.Los daños más visibles quedaron registrados en la ventana y puerta, así como en la mosquitera, concluyó.