Grupos contra gasolinazo piden exigir sin violencia

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Contingentes en contra del gasolinazo se manifestaron en los municipios de Ciudad Obregón y Navojoa, mientras en Guaymas marcharon por las calles y se bloquearon las oficinas de la Agencia Fiscal en Agua Prieta.



Los manifestantes condenaron los hechos violentos en la frontera de Nogales, tras exhortar a que se exija sin violencia.



Luego de días de movilización contra el aumento al alza de la gasolina, ayer fue el primer día en que las casetas de cobro en Guaymas, Obregón, Navojoa y la Puerta de México, operaron con normalidad.



Con la exigencia de no más hechos violentos como los ocurridos en Nogales durante la manifestación contra el alza de la gasolina, integrantes del Movimiento No al Gasolinazo Cajeme (MNG) se apostaron por una hora en las afueras del Palacio Municipal.



Rosendo Arrayales Terán, uno de los activistas de la localidad e integrante de este Movimiento que ha mantenido sus acciones desde el pasado 2 de enero, expresó su rechazo hacia los hechos violentos y a la respuesta de las autoridades con sus armas de fuego.



"Fue en repudio a la violencia que ejerció la Policía Estatal ayer en Nogales, haciéndole un llamado a la Gobernadora de que incurren en una falta al usar armas de fuego en mítines como este, la ley les prohíbe que en los lugares donde hay manifestaciones se lleven armas de fuego", resaltó, tras iniciar la manifestación a las 9:00 horas y retirarse una hora después.



Contra violencia



Los actos violentos cometidos en las manifestaciones contra la gasolina en Nogales, fueron repudiados por la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Ciudad Obregón.



Édgar Manríquez Barreras señaló que aunque la cámara se ha sumado a estas acciones, está en desacuerdo con los saqueos y con el uso de las armas de fuego.



"No hay que perder de vista el objetivo real de hacer una protesta pacífica ante el aumento desmedido que afecta de manera importante a todos los sectores, no nomás a unos cuantos", destacó, "estamos en contra de las respuestas violentas, en este caso con el uso de armas de fuego por la autoridad, aún cuando sean solo al aire o de intimidación para reprimir este tipo de manifestaciones".



En Navojoa, las casetas de cobro en Estación Don y Fundición funcionaban de manera normal.



En marcha hay acuerdo



En Guaymas, un grupo de personas participaron en la tercera marcha contra el gasolinazo y acordaron dejar el paso libre de vehículos en la caseta de cobro de Guaymas para hoy martes.



Ayer un grupo de alrededor de 100 personas marcharon por la avenida Serdán en contra del alza del combustible y terminaron la manifestación en la Plaza de los Tres Presidentes, donde realizaron un mitin y decidieron enfilar sus actividades hacia la caseta de Capufe.



Se solidarizan



Los pequeños comerciantes de Guaymas se solidarizan con los manifestantes del Movimiento No al gasolinazo y recomendaron estar pendiente de los "infiltrados" que envía el Gobierno a causar disturbios.



El líder de los Pequeños Comerciantes del Centro de la ciudad, Arturo Sandoval Barbarín, indicó que tras el alza del combustible la mayoría de las empresas subieron precios en diferentes artículos y no ha habido una autoridad que los frene.



Sol López ayer dejó de preparar tamales para salir a protestar en contra del gasolinazo e invitar a la ciudadanía a sumarse a la lucha.



"Esto lo hago por decisión propia, nadie me está moviendo, vengo a pelear por el derecho de mis niñas, mucha gente me ha comentado que me puede pasar algo pero de algo me tengo que morir y que mejor que morir en la raya por mis hijas", externó.



Bloquean Agencia Fiscal



Por cuarta ocasión la Agencia Fiscal en Agua Prieta fue bloqueada por un grupo de manifestantes inconformes con la alza en el precio de la gasolina.



La acción se realizó a partir de las 10:30 horas de ayer, lo que permitió que algunos aguapretenses pudieran ingresar a la Agencia Fiscal para realizar sus trámites.



Después del bloqueo a ninguna persona se le permitió el acceso y aunque la agente fiscal Mónica Morales dialogó con los manifestantes, éstos se negaron a ceder y continuaron con las protestas hasta las 15:00 horas.