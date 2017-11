Impulsa Itson la activación con caminata

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Con la primer Caminata Activate it's On, el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) busca impulsar la activación física en la comunidad estudiantil, administrativa y académica.



Esta actividad forma parte de las actividades del programa de Fortalecimiento Académico

que organiza la Coordinación de la Licenciatura en Ciencias de la Educación (LCE), dijo Claudia Selene Tapia Ruelas, organizadora del evento, y se llevó acabo este jueves.



“Esta caminata se realizó para impulsar en la comunidad universitaria una cultura de activación física y aprovechamiento de los espacios disponibles, la cual organizaron los estudiantes de primer semestre de LCE”, comentó.



Al iniciar cada semestre en la Institución, se identifican las necesidades que tienen los estudiantes, explicó Angélica Crespo Cabuto, Responsable del Programa Educativo, las cuales en ocasiones no se pueden solventar dentro del aula, por ello realizan este tipo de actividades que les ayude a los jóvenes a mejorar su formación integral dentro de la Universidad.



“Los jóvenes universitarios, la comunidad administrativa y académica caminaron aproximadamente 3.5 kilómetros, 5 vueltas a la manzana, alrededor del Itson Centro”, señaló.