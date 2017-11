Itson investiga prevención del suicidio en Sonora

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Sonora ocupa el cuarto lugar a nivel nacional en la lista de estados con mayor número de suicidios al año, y no cuenta con una institución encargada de implementar las acciones adecuadas para la prevención, expresó Susana Díaz Ayala.



La sicóloga del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), quien se mantiene en una investigación, explicó que aunque la Secretaría de Salud y otras organizaciones implementan acciones y actividades para evitar esta práctica, no han sido suficientes.



En México y en el Estado no se cuenta tampoco con cifras exactas acerca del número de los suicidios que se han concretado, expuso, y mucho menos estadísticas reales de cuántos casos quedan en intentos fallidos.



"Hacen falta centros especializados en esto, sí hay centros para tratar adicciones, para problemas mentales, pero al menos yo no conozco ningún programa que implementen de forma directa para trabajar con personas que tienen tendencias suicidas.



"Trabajan el factor de riesgo como la depresión o las adicciones, pero hay literatura que marca que la tendencia suicida se trabaja de tal manera y así se tiene que abordar", resaltó.



"El hombre es más fácil que lo haga por ahorcamiento o con un arma de fuego, y la mujer es un poquito más sutil en esto, va por medicamentos, o en ocasiones llegan a cortarse y tienen más posibilidades de sobrevivir", mencionó.



Quienes más se están suicidando son los jóvenes de entre los 15 y los 29 años, indicó, por diversos motivos.



"Un problema que tenemos actualmente es que no hay un organismo que disponga de datos verídicos, que reporte los casos, ya sea de consumados o de intentos.



"El Inegi hace tres años o cuatro reportaba los intentos, pero de un año para acá dejó de reportarlos. La PEI lleva el número de casos pero no los muestra", añadió.