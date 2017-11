Faltan señalamientos en obras carreteras: Transportistas

Ciudad Obregón(GH)

Aunque los beneficios serán grandes cuando concluyan los trabajos de modernización en la Carretera Federal México 15, el impacto por el gasto de gasolina es muy grande, lamentó Regino Angulo Sánchez.Á



Además, la falta de señalamientos ha dejado pérdidas humanas, dijo el dirigente de la Unión de Transportistas de Carga del Valle del Yaqui, no sólo en el sector, sino en lo general.



"Ha habido problemas muy serios, ha habido muchísimos accidentes fatales; transita gente que no conoce la región y que no conocen lo que se está haciendo, es muy fácil confundirse por falta de señalamientos", abundó.



Estas obras, que se han mantenido todo el año, han ido lentas y deberían estar terminadas para el cierre de este año, mencionó, y aunque no se conoce la información oficial, se visualiza que esto no se dará.



"Hemos sentido que los trabajos han sido demasiados lentos y ha tenido un impacto en vidas, ya lo hemos denunciado.



"En la medida en que tarda más el traslado se presentan más problemas de seguridad como los que hemos tenido.



"Volcamientos, accidentes fatales, además el costo de operación del combustible y el cansancio de los operadores; no es lo mismo hacer dos horas y media a Hermosillo que cuatro horas", indicó.



Esta vía se utiliza de manera constante por los transportistas de todo el País, destacó, al ser la que conecta a México con Estados Unidos, quien es el principal socio comercial.



"Vemos con buenos ojos el que se esté modernizando y sabemos que ha tenido un costo muy alto, pero no se sabe si vienes por un carril o doble sentido, hay que venir atentos, viendo hacia delante, no hay señalamientos", concluyó.