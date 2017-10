Confían en reactivación económica en Obregón

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Desde la segunda quincena de octubre, las ventas comienzan a variar tras el incremento del flujo económico, pero no se espera un alza significativa, lamentó Alfredo González Sandoval.



La reactivación económica en los tianguis se da de manera histórica en estos meses, dijo el presidente de la Coalición de Tiangueros de Cajeme, pero tras la suspensión de los apoyos para los adultos mayores esto pudiera no ocurrir.



"Con la suspensión de los mil pesos que le dan a la gente cada año, no se los han dado, suspendieron los programas y con esto se detiene el circulante de dinero, hablamos del apoyo a los adultos mayores, son los principales compradores", abundó.



Las ventas en este momento son bajas al igual que en este periodo durante los años pasados, expuso, cosa que no es novedad.



"Esto es cíclico, cada año es así, la gente ahorita se fue por los uniformes, todo lo de la escuela, apenas en esta quincena se debe de empezar a levantar un poquito, por lo menos para darnos un respiro en las ventas", destacó.



El aumento esperado es de cuando menos un 15%, mencionó, el cual irá en crecimiento hasta llegar a diciembre con la compra de electrodomésticos y demás.



Recordó que lo más buscado en los tianguis son las frutas, verduras y comida, aunque en ocasiones se buscan los artículos de cocina como trastes.



"Ahorita el tianguis subsiste nada más, saca nada más para los gastos, no saca para gastos extras", apuntó, "lo que puede ir creando cada vendedor es el ahorro para comprar más mercancía".