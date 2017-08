Atienden a niños adictos de 10 años

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Los conflictos familiares y la curiosidad llevaron a 40 menores entre los 13 y 17 años de edad a consumir drogas en Cajeme, incluso hasta niños de 10 años.



El Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción (Crread) atiende a por lo menos 150 enfermos.



En comparación con otros sectores sociales, la mayoría de los internos del Crread iniciaron en el consumo de solventes como el thinner y el resistol.



Sandoval Gastélum, director del Crread, manifestó que nunca había existido una población entre 35 a 40 menores, pero hay más que necesitan ayuda; las familias no se deciden a internarlos.



Expuso que el problema es grave, ya que cada vez son de menor edad, pues se han atendido a niños de 10 años.



Tanto menores como adultos en tratamiento han tenido contacto directo con el "crystal", expuso, y es raro ya ver un caso donde la única adicción sea la mariguana.



"Ese es el peligro para el menor, no tiene su cerebro tanta tolerancia a esa sustancia (crystal) como los adultos", abundó, "llegan por reincidencia en delitos menores, como el graffiti, riñas campales y por petición familiar al no dar resultados en la escuela, los corren".



Aunque la lucha no es fácil, agregó, los casos de éxito han sido palpables, pese a que han tenido que comenzar desde cero tras tocar fondo.



Quería saber qué se sentía



"Se siente bien chilo, me decían, pues voy a ver (mariguana), dije, fue nomás por pasadera, para saber qué se sentía, pero ya le jalé y me prendí, me empezó a gustar y a gustar", expresó José A., de 13 años, quien hoy busca su rehabilitación.



José, de 65 años de edad, quien lleva cinco meses en el Centro, recordó que la heroína fue la primera droga que consumió a los 13 años, y la que lo mantuvo en la oscuridad durante más de 30 años.



"En el Sur de Sonora se necesita mucho la ayuda, no se conoce a Dios, el consumir estas sustancias químicas robotiza, antes la heroína se vendía en cucharas", dijo, "esa era la medida, yo la pasaba al otro lado, con lo que me pagaban compraba la mía.



"Era muy doloroso, no había jeringas en ese tiempo, había que usar goteros de las plumas, era un sufrimiento, pero llenaba mi soledad y me ausentaba de la familia, era el ambiente que quería", expresó.