Evacuan mil personas de UMF1 por incendio

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Alrededor de 600 personas fueron evacuadas ayer de la Unidad Médica Familiar número 1, tras incendiarse una unidad móvil del IMSS, confirmaron autoridades del Instituto.



El edificio del hospital no registró pérdidas y sólo sufrió daños en las paredes por el humo, se dijo por parte de los directivos del IMSS, lo que dejó la evacuación también de la guardería contigua.



Osvaldo Villagrana Amaro, comandante de la Estación de Bomberos de Ciudad Obregón, expuso que el vehículo que inició el fuego registró arreglos en el aire acondicionado durante la mañana, se incendió horas después.



"Fue una unidad móvil del Instituto, de atención médica, estacionada en los patios de la Unidad 1, aparte de los daños en este vehículo hay un segundo, un sedán, sufrió daños por temperatura y llamas del primer auto, las pérdidas aún no están cuantificadas", abundó.



Los trabajos concluyeron a las 15:21 horas, agregó, sin lesionados o intoxicados.



Villagrana Amaro, comandante de la Estación de Bomberos de Ciudad Obregón, manifestó que 600 personas fueron evacuadas de la unidad médica y otras 400 de la guardería, entre niños y trabajadores.



En apoyo participaron elementos de Protección Civil e integrantes del Comité de Protección Civil interna.