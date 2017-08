Angélica necesita ayuda para ir al Panamericano

Ciudad Obregón(GH)

Porque quiere poner en alto el nombre de Sonora, Angélica Paola Leyva Beltrán, de 14 años, se ha preparado desde hace 9 años en karate do, pero no cuenta con los recursos para viajar a Argentina al Panamericano Infantil.



La residente de la colonia Alameda recordó que son diversas las medallas que ya ha logrado en distintas zonas del País, pero no fuera de él, por ello su insistencia e ilusión de partir a América del Sur.



"Un chorro (de medallas), no sabría decir cuántas porque son muchas, he representado a Sonora en Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca, México, San Luis Potosí, fuera del País no, esta sería la primera vez, voy al Panamericano Infantil de Karate Do", abundó



Para poder llegar hasta la sede, requiere más de 40 mil pesos, dijo, y le ha sido difícil recolectarlos.



"Me he preparado mucho, me lo inculcó mi papá, no me gustaba mucho, pero después me empezó a gustar", expresó, "ahora soy cinta negra, ocupo alrededor de 40 mil pesos, es la transportación saliendo de México a Buenos Aires y el hospedaje y desayuno.



El traslado a México es aparte, las comidas y cenas y otros gastos también, son más de 40 mil", dijo.



Para poder llegar entrenada y preparada para la competencia, Angélica inicia sus actividades a las 05:00 horas corriendo, explicó, y sigue además una alimentación estricta.



"Estoy tomando una dieta para mantener mi peso, para no pasarme y que pase algo allá, como cinco veces al día, debo comer proteína, verduras, fruta, llevo un promedio de 10 en la escuela, pasé a tercero de secundaría", detalló.



El Panamericano se desarrollará del 25 al 27 de este mes, agregó, y es necesario el apoyo de la población para lograr su presencia.