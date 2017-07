Carga de cosechas en segunda fase: Transportistas

Ciudad Obregón(GH)

Aunque las cosechas del trigo del Valle del Yaqui ya terminaron y con ello el flujo de trabajo en las tierras de cultivo para los transportistas, éstos se mantienen en la segunda fase de su trabajo, manifestó Regino Angulo Sánchez.



Dicha etapa está integrada por el traslado, de manera principal del cereal dorado, de los centros de acopio hacia su destino final, dijo el dirigente de la Unión de Transportistas de Carga del Valle del Yaqui, como lo es Guaymas, para su exportación y hacia los compradores directos.



"Ahorita los granos se están llevando a las granjas, a los consumidores directos del Estado y hacia Guaymas con destino a la exportación a distintas partes del mundo.



"Todo ese flujo se está dando en ese momento, el levantamiento de la cosecha ya terminó en este segundo proceso trabaja también un número importante de transportistas", abundó.



Esta temporada que aún no cierra fue positiva para el sector tras el arreglo de los caminos del Valle, destacó, pero tampoco dejó fuertes ganancias por el tema de las alzas.



Expuso que aunque los productores se mantienen concientes de este tema y situación al vivirla ellos mismos de cerca, también se mantuvieron sin recursos tras el bajo precio alcanzado por los granos, tema que aún está en negociación.



"Nos ha ido bien, una de las razones es el movimiento ágil de los camiones por los caminos, eso era un problema muy serio que veníamos arrastrando, maltrataba las unidades y ponía en riesgo no sólo a los conductores sino a las personas que transitan por el Valle", detalló.



La diversificación de los cultivos en todo el Estado ha permitido también que los transportistas se mantengan activos durante todo el año, recalcó, dejando ingresos constantes para las más de 4 mil familias y las necesidades de diesel y mantenimiento de unidades.



Añadió que en está ocasión, el trabajo no se empalmó como en otros años, cuando había que decidir si trabar en el trigo o en otros cultivos, puesto que mantienen diferentes fechas de cosechas y traslados.



"Tenemos las hortalizas, el maíz que se está sembrando en grandes volúmenes, por otro lado la acuacultura, es otro renglón importante, lo otro es la minería, se le está dando mucho impulso y hay grupos ya haciendo trabajos de estos en el Sur", concluyó.