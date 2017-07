Cambian otra vez trampa para caimán

Ciudad Obregón(GH)

A un mes de colocada la trampa para capturar al caimán o caimanes ubicados desde el 2016 en el Canal Bajo en la zona del Campo 2, los resultados han sido negativos.



Osvaldo Villagrana Amaro, comandante del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, explicó que apenas este viernes la trampa se cambió por tercera ocasión de lugar, al librar el animal la zona restringida.



"El animal salió de la zona restringida que teníamos, se ubicó en la 1100, ya no está en la 500, vamos a cambiar el equipo para allá, estando allá si lo localizamos veremos qué tipos de trabajos vamos a hacer para su captura, por lo pronto el plan A es cambiar el equipo para allá", expuso.



Los reportes de avistamientos poco a poco han sido menos, dijo, y esta semana no se emitió ninguno hasta este viernes.



"El viernes hubo un avistamiento, hace días no llegaban, siempre había varios a la semana, seguramente fue en el momento en que se trasladaba hacia la 1100, donde ayer (viernes) se reportó", añadió.



Los trabajos continuarán para la captura a esta especie con la trampa que fue proporcionada por las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), mencionó, así como los operativos en toda la zona.



"En esta ocasión seremos más enérgicos para atraparlo antes de que pase un accidente con él, se va alejando de la ciudad afortunadamente, pero también hay comunidades por aquellos lados, en la 1400 tenemos Quechehueca por ejemplo, y justamente el Canal Bajo pasa por su interior", apuntó, "esperemos atraparlo antes de que llegue allá".