Manifestantes vuelven a tomar casetas de cobro

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Los manifestantes en contra del gasolinazo regresaron ayer a las casetas de cobro de Esperanza en Ciudad Obregón y en San Luis para dejar el paso libre a los vehículos durante horas.En Ciudad Obregón, los inconformes se presentaron alrededor de las 16:00 horas y se retiraron dos horas después, mientras en San Luis se mantenía el movimiento hasta el cierre de la edición.Una vez más la caseta de cobro de Esperanza fue tomada por los inconformes en repudio al incremento de los combustibles.La toma arrancó a las 16:00 horas del domingo 8 de enero y se cumplieron siete días con el libre tránsito por horas.En esta ocasión fue por dos horas cuando los vehículos nacionales y extranjeros pasaron con la caseta sin pagar.En ella las amas de hogar mostraron su inconformidad y preocupación."Si ganamos mil pesos a la semana esos mil pesos se nos van ir en gasolina, nomás en ir a dejar a los niños a la escuela e ir uno al trabajo". se dio a conocer, "todo lo demás también sube, ya no les podemos dar cinco pesos para ir al escuela, no les alcanza para nada".El 2016 fue un año complicado por las alzas que se fueron registrando a lo largo del año, recordó, pero este 2017 "pinta" aún mucho más difícil."Nos vamos a estar manifestando también, es injusta esta alza, Enrique Peña Nieto debe dar marcha atrás", mencionó al ser parte de la toma de la caseta de cobro en la salida Norte de Obregón.Además se han realizado volanteos y diversos mitines en las afueras del Palacio Municipal, Agencia Fiscal y en las calles más transitadas de la región, acciones que continuarán."Si la respuesta del Gobierno federal ante las manifestaciones en contra del aumento de la gasolinas la represión, pues hemos entrado en guerra", coincidieron activistas de la Asamblea Ciudadana en Navojoa.Por octavo día consecutivo, un grupo de navojoenses se manifestaron ayer en contra del alza en el precio del combustible", expuso, "esta vez lo hicieron en la esquina de la democracia, ubicada en la calle García Morales y Guerrero de esta ciudad.Los activistas señalaron quede esta manera, se unen a los movimientos en Nogales y Rosarito, Baja California, donde hubo fuerte presencia policiaca.Con pancarta en mano y aparatos de sonido, el grupo de 20 ciudadanos manifestaron su repudio a las decisiones del Gobierno federal, tras exhortar a quienes no lo han hecho se sumen a la lucha.En algunas gasolineras se han observado largas filas de vehículos en espera de llenar los tanques de gasolina de sus vehículos, desde la tarde del sábado pasado en San Luis Río Colorado.Del total de las expendedoras de gasolina en la ciudad, hasta la tarde del domingo solo un número similar a las cinco de éstas seguía vendiendo gasolina únicamente en la presentación de Premium, lo que causó que las largas filas permanecieran a cuadras de distancia de las gasolineras.Ulises Terrazas Carrasco, gerente de una expendedora de combustible, señaló que por surtir gasolina proveniente de Baja California aun no se sabe cuando se logre el reabastecimiento para los establecimientos del giro en mención.Las manifestaciones en el Fideicomiso del Puente han sido constante todos los días, aunque cada vez con menor afluencia de gente, actualmente los ciudadanos están permitiendo que el viajero pague la cuota en la caseta, cuando anteriormente la habían liberado.La cercanía con Arizona,ha representado para algunos sanluisinos una ruta de escape ante el desabasto de combustible, lo que se ha reflejado en las largas filas que desde temprana hora del pasado sábado se mantienen en varias gasolineras, lo cual está fuera de lo habitual en San Luis.El precio de la gasolina en San Luis, Arizona, fluctúa en los 2 dólares con 19 centavos en la versión Regular en precio por galón (3.78 litros); la misma cantidad en Plus en 2 dólares con 39 centavos; mientras que la Supreme se encuentra en 2 dólares con 59 centavos, a la venta al público.