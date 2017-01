Control Sanitario exhorta a renovación de permisos en CO

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

De enero a marzo los más de mil comerciantes ambulantes del municipio deberán renovar sus permisos de operación, recordó Fernando Gutiérrez Fraijo.



En el 2016 se busco evitar las multas por la omisión de este trámite, dijo el jefe de la Unidad de Control Sanitario en la Ciudad, pero si se dieron más de 60 por otros motivos, sobre todo en lo que refiere a las comidas rápidas.



"Se da una prórroga hasta marzo, esperamos alrededor de mil renovaciones de aquí a febrero, año con año crece porque el desempleo que hay hace que mucha gente busque hacer algo particular y se convierten en vendedores ambulantes", comentó.



Los principales comercios ambulantes en la región son aquellos que expenden alimentos y bebidas, mencionó, y los principales incumplimientos se detectan en las noches en las afueras de los hospitales.



"Por lo regular los vendedores sin permiso se ponen desde las siete o ocho en adelante, cuando saben que no hay personal, aunque ya tenemos operativos que están empezando a ir a cubrir esas partes desde octubre, donde más encontramos problemas es en las áreas hospitalarias, en la explanada del Hospital General, del seguro social, en el Issste, en el Issteson", platicó.



Para poder obtener el permiso se debe acudir al curso de las correctas prácticas de higiene, añadió, las cuales incluyen la preparación, manejo y almacenado de los alimentos, así como la higiene que deben tener quienes los preparan y dónde.



Agregó que las multas dependen del giro y de la anomalía en la que se incurre, pero van desde los 36 mil pesos.



"Depende de la verificación", abundó, "si no cumplen con el permiso se le sanciona, anda en los 36 mil pesos y dependiendo de las anomalías que tengan se les hace otras observaciones o sanciones", apuntó.