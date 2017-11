Explota tubería que presuntamente tenía nitrógeno en Obregón

OBREGÓN, Sonora(GH)

Una tubería que presuntamente contenía nitrógeno explotó esta noche en la calle 200, de Ciudad Obregón, dijeron autoridades.En los hechos nos se reportaron personas heridas.La fuerte detonación levantó el pavimento de la vialidad dejando un hoyo.Oficiales que arribaron al sitio indicaron que no hubo necesidad de evacuar a los vecinos circundantes.Los Bomberos llegaron y rápidamente apagaron el fuego.Hasta estos momentos no se sabe a qué se debió la explosión, la primera información menciona que estaban realizando pruebas, aunque no se han especificado de qué tipo.