Protestan por falta de aires acondicionados en plantel de Obregón

Ciudad Obregón(GH)

Padres y maestros de la Escuela Secundaria General No. 3 en el Sur de la ciudad, exigieron por fuera de las instalaciones de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) la pronta colocación de aires acondicionados.



Leticia Guadalupe Vega Félix, madre de familia y presidenta de la mesa directiva, explicó que además existen también problemas de infraestructura, los cuales no han sido atendidos por las autoridades educativas.



"Tenemos dos años solicitando mobiliario para la escuela y aires acondicionados, tenemos un aula en carencia, tenemos 17 aulas refrigeradas, y nos dejaron una sin ella, ya se solicitó a la Secretaría y a un año no hay respuesta", comentó.



Las necesidades en el plantel van desde la falta de mesabancos para 100 alumnos, dijo, y los maestros también deben dar su clase parados por la falta de escritorios.



"Los que están con el problema del mismo salón de la mañana y tarde son 60, pero son 940 alumnos en total, en otras aulas también hay necesidades", añadió.



Mirna del Carmen Espinoza Pinales, directora del plantel, manifestó que desde hace dos años llegó a este recinto, y aunque ha solicitado apoyo a las autoridades, no ha recibido respuestas favorables.



"No contamos con dos aires, el otro problema es que a los maestros los tengo parados todo el módulo porque no hay sillas ni escritorios, padecemos de butacas, hay aulas donde los niños los tengo en el piso, no es de ahorita el problema, es desde mi llegada", subrayó.



Fausto Flores Guerrero, maestro de segundo y tercer grado, añadió que las clases en ocasiones deben llevarse hacia la biblioteca para buscar aminorar los efectos del calor, pero en ocasiones es imposible, por ello la manifestación pudiera convertirse en bloqueo del plantel.