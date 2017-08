Mal uso de cargadores de celulares dejan pérdidas

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

El mal uso de los cargadores de los celulares o de los distintos aparatos electrónicos ha dejado ya algunos incendios o conatos este año, alertó Osvaldo Villagrana Amaro.



Sólo en este 2017 han sido cinco los casos que se han registrado en diversas zonas, informó el comandante de la estación de Bomberos de la ciudad, y aunque en redes sociales se habla de la explosión de algunos celulares, estos casos no se han dado en la región.



"Hace unos años hubo un incendio por el cargador de una laptop, dejó como resultado la muerte de una persona, fue en febrero del 2016", mencionó



En este departamento no se han detectado problemas por los teléfonos celulares, recalcó, pero sí por el inadecuado uso de sus cargadores.



"Lo que si y se relaciona un poco con los teléfonos celulares, es la mala práctica de dejar conectado el cargador aunque no se está usando, desconectamos sólo el celular y el cargador queda en el toma corriente, esto si ha generado problemas", expuso.



Tenga cuidado, provocan cortocircuito

Por Jesús Palomares



Navojoa.- Aunque los incendios relacionados con los dispositivos celulares en la región del Mayo son poco frecuentes, autoridades de la Unidad de Protección Civil (UPC) recomendaron a los ciudadanos tener precaución.



El caso más reciente sucedió el año pasado en un negocio ubicado en el Callejón del Beso en Álamos recordó Omar Mendoza Zañudo, titular del Cuerpo de Bomberos de dicho municipio.



"Dejaron un celular cargando he hizo corto circuito y provocó un incendio en un negocio", agregó, "pero no se han presentado más casos hasta ahora".



El jefe de la UPC de Navojoa, Jesús Edmundo Valdez Reyes, dijo que no se han registrado incidentes en lo que va de su gestión, pero recomendó tener cuidado de no dejar conectados los cargadores.



"En ocasiones dejan el cargador conectado cuando ya retiraron el celular, eso puede causar un cortocircuito", abundó, "o cuando el cable del cargador está dañado".