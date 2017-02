Peligra rendimiento de trigo por falta de horas frío en el Valle

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

La disminución de horas frío en el trigo para el actual ciclo agrícola, provocaría una reducción en el rendimiento de hasta 16% respecto al 2016, y hace al cereal vulnerable a enfermedades, consideró Pedro Félix Valencia.



El investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) Proyecto Clima estimó que más de 150 mil hectáreas del cereal establecidas en el Valle del Yaqui se mantienen sin las suficientes horas frío en este ciclo 2016-2017.



Dicha cifra se mantiene por arriba del ciclo 2014-2015 que se catalogó como el peor de la historia por la baja producción que dejó en los campos de trigo, pero hay poca diferencia, apuntó.



La tendencia climatológica para los próximos meses no es satisfactoria, lamentó, y más bien indica que las horas frío estarán por debajo de las del año más malo y las temperaturas por arriba de él.



"El pronóstico marca que apenas se pasarán las 300 horas frío este ciclo, esto está peligroso, no estoy haciendo una alerta pero pudiera suscitarse ahora con los riegos presencia de humedad, no sabemos, con estos requerimientos de humedad y frío qué enfermedades pudieran llegar", mencionó.



Aunque las temperaturas pudieran aún bajar tras registrarse apenas 26 de los 52 frentes fríos pronosticados, es poco probable alguna mejora, explicó, pues de estos, sólo cuatro frentes han llegado.



"Si llegan nuevos frentes fríos pudiéramos ver que las temperaturas se reduzcan, el frío que se ha acumulado es por los canales de baja presión o influencia del Norte, son de 1 ó 2 en promedio (horas frío), no son de 7 a 12 (horas frío) como en años buenos, es preocupante porque el frío asegura una buena producción", añadió.



La producción esperada para este ciclo según estas circunstancias es en promedio de 5.34 toneladas por hectárea del cereal, señaló, lo que representa una reducción del 16% en comparación con el 2015-2016."Hemos visto una aceleración en las etapas del ciclo de 8 a 12 días, aún falta marzo", destacó, "si las temperaturas se comportan cálidas no sé qué pasará con el trigo, el cambio climático se está resintiendo".



Piden no fumigaciones masivas en el campo



Aunque la presencia de la roya se confirmó ya en un predio de Huatabampo sobre el trigo, y más de 150 mil hectáreas del Valle del Yaqui podrían estar en riesgo, las fumigaciones no deben darse de forma masiva, recalcó Héctor Aguilar Mendívil.



Cada año se registra esta enfermedad que se reproduce fácilmente en las altas temperaturas y la humedad, manifestó el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV), pero se logra controlar.



Explicó que los monitoreos en los cultivos son primordiales para evitar daños y pérdidas, y no la fumigación indiscriminada como prevención.



"Hasta el sábado pasado nosotros no teníamos reportes de roya en el Valle del Yaqui, en donde si se había encontrado es en un predio en Huatabampo, "necesitamos que no haya desinformación".



"Es probable que haya algún brote", agregó, "aún no hay reportes, no queremos asegurarlo sin tener los elementos".



Tanto los trigos harineros como los trigos duros podrían verse afectados por esta enfermedad, mencionó, que pudiera dejar daños y pérdidas variables.