Obregón: Atienden a paciente intoxicado con fosfuro de aluminio

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Por fuera de sus instalaciones el Hospital General de Ciudad Obregón brinda atención a un paciente intoxicado con fosfuro de aluminio.



Según información de las autoridades, el paciente de 44 años pertenece al Estado de Chihuahua, pero en el momento de la contingencia laboraba en el municipio de Álamos.



En busca de evitar una contaminación en los médicos y pacientes como en el caso que se registró el año pasado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el departamento de Bomberos colocó unas carpas, donde ahora se le brinda la atención correspondiente.



De manera extraoficial se indicó que el afectado cuenta con problemas siquiátricos y pudo haber intentado quitarse la vida.



El fosfuro de aluminio es un sólido cristalino (como arena) de color gris oscuro o amarillo; el cual al estar en contacto del agua o humedad libera una sustancia llamada fosfina gaseosa que es altamente tóxico e inflamable”, describe la New Jersey Department of Health and Senior Services.