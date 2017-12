Registran nuevos casos de cutting en secundaria

Ciudad Obregón(GH)

En un solo plantel escolar se detectaron ya de nueva cuenta 10 casos de cutting, alertó la titular de la Dirección de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme.



Micaela Rodríguez Zamora recordó que el ciclo pasado fueron diversos los casos que se presentaron, pero en este 2017-2018 había permanecido el saldo blanco.



"En este ciclo escolar llevamos en una solo escuela 10 casos; no podemos decir cuál, es una secundaria, es por seguridad de los niños, había problemas de violencia y se canalizaron al Instituto Municipal de la Mujer para la atención sicológica", abundó.



Esta detección se dio después de llevar la plática de este fenómeno y a través de la denuncia secreta y anónima, agregó.



Este fenómeno, que consta de herirse diversas partes del cuerpo, se da más en mujeres en comparación con los hombres, pues estas tienden más a la depresión, detalló.



Para evitar males mayores y afectaciones emocionales y físicas, recomendó a maestros y padres de familia el mantenerse alerta, del actuar anormal o el uso de ropa, como cuellos altos o mangas largas en épocas de calor.



"Cualquier regaño, cualquier llamada de atención lleva a la depresión. Es difícil detectar el cutting, por lo regular se ponen ropa para ocultarlo o pulseras gruesas para que no se vean las heridas, empiezan por hacerse rayitas con agujas pequeñas", destacó.



Los muslos y piernas son algunas de las zonas más utilizadas para el cutting, añadió, pero también los antebrazos y las mismas muñecas.



Se trata de continuos cortes en la piel que algunas personas se realizan de manera intencional, pero sin atentar contra su vida



"No hay casos en primaria o "prepas"; sólo en secundaria, dijo.