Rebasan donaciones de riñón en 2017

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Con 49 donaciones de riñón hasta el día de ayer, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) superó la meta establecida, de realizar 46 de estos procedimientos en este 2017.



Armando Gurrola Castillo, coordinador hospitalario de donación de órganos en el IMSS en Ciudad Obregón, señaló que existen dos tipos de donantes, los vivos y los cadavéricos, siendo los muertos en este caso los más utilizados en 41 procedimientos.



Aunque se han dado 8 donaciones de riñón por parte de personas vivas, esta no es la mejor opción, expuso, y cada año la meta es la de avanzar en las cifras de donaciones por parte de un fallecido.



"Estamos con números muy favorables, tanto en donación como en trasplante; en el Estado, somos el hospital que más trasplantes hace.



"Quisiéramos ser también el que más donaciones tiene; desgraciadamente, por las condiciones del hospital y el tipo de pacientes que manejamos, no necesariamente nos da esto", apuntó.



El Hospital 14 de Hermosillo es el hospital que más donaciones recibe, pero ahí no se puede trasplantar, destacó; el hospital de Los Mochis (Sinaloa) el segundo con más donaciones.



En Sonora, el Hospital 1 es el único facultado para realizar un trasplante de riñón o córnea, abundó, y es justo este tejido el que ocupa el segundo lugar en trasplantes, destacó.



Estos dos procedimientos son los más ejecutados en todo México, externó, aunque en otras zonas fuera de Sonora se llevan a cabo también de otros tipos, como el de corazón e hígado.



"Sonora siempre ha sido un Estado punta de lanza en cuanto a donación de origen cadavérico, tomando en cuenta todos los sistemas de Salud, siempre encabezando el IMSS, resaltó.



ESPERAN 268 PERSONAS TRASPLANTE DE RIÑÓN



En lista de espera se encuentran 268 pacientes de riñón y 28 de córnea, cuyo documento es coordinado por el Centro Nacional de Trasplantes, informó Armando Gurrola Castillo.



El coordinador hospitalario de donación de órganos en el IMSS en Ciudad Obregón indicó que las córneas son más fáciles de donar que los riñones, pues la membrana, al no tener vasos sanguíneos, permiten a los médicos realizar previos estudios y procedimientos al perderse la vida.



Además, el resto de los órganos cuentan con un sinfín de enfermedades que pueden alterarlos y dejarlos sin el correcto funcionamiento.