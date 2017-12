Laguna del Náinari recibirá sin muelle a visitantes

Ciudad Obregón(GH)

Aunque es uno de los principales atractivos de la Laguna del Náinari, el muelle que fue retirado de la conocida "novia de Cajeme" por estar en malas condiciones, no estará listo para este mes de diciembre.



Juan Ovando Nenninger Antillón, director de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme, que opera esta zona, explicó que los trabajos en el muelle se llevarán aún algunos meses, por lo que no quedará listo para este mes de alta afluencia.



"Para antes de la primer quincena no creo que esté listo, ojalá alcancemos a terminarlo dentro de estas fechas decembrinas porque sabemos que los visitantes lo buscan, pero lleva mucho trabajo", indicó.



Las maderas de este muelle estaban en su mayoría en muy mal estado, agregó, y algunos flotadores también.



"Debemos tener en las mejores condiciones el muelle por seguridad y tranquilidad de la gente", recalcó.



Algunos aparatos deportivos y bancas están también en rehabilitación, abundó, para ofrecer un mejor servicio en esta temporada, en la que se esperan a más de 5 mil visitantes por día.



Recordó que para mantener en buen estado toda esta zona característica de la Ciudad, es necesario que todos aporten con el cuidado de la infraestructura y la limpieza.



"Los baños nos los vandalizan mucho, es una constante de estar pintando, reparando, reponiendo equipos, nos los quiebran, hay apoyo de seguridad pública pero no los tenemos de planta ahí, son muchas áreas las que tienen que cubrir", finalizó.