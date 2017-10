Cajeme analiza presupuesto 2018

CIUDAD OBREGÓN(GH)

En espera de cubrir todas las necesidades de los cajemenses, el alcalde Faustino Félix Chávez y su gabinete analizan y preparan el presupuesto para ejercer el 2018.



El presidente municipal indicó que aunque se avizora un año complicado en cuestión de recursos públicos, las obras y las necesidades no se deben ni pueden sacrificar.



Aunque gran parte de los recursos federales se destinarán hacia el Sureste y Centro del País tras los daños dejados por fenómenos naturales es necesario insistir con ambiciosos proyectos, abundó.



"Se ve todo muy complicado, apenas vamos a llevar los proyectos, es un proceso que apenas inicia, el martes se abren las ventanillas, ya tenemos bastante avanzado lo que queremos presentar y no sólo estamos con el presupuesto del municipio sino que estamos abogando por el presupuesto de otros proyectos detonantes de desarrollo", expuso.



Las principales obras por las que se luchará son el tercer edificio del Parque Sonora Soft, destacó, así como por el proyecto de Innovación de la Universidad La Salle Noroeste (ULSA) que sería el quinto en el País.



"Obviamente queremos sacar adelante algunas obras de infraestructura que hemos estado por años solicitando, como es el drenaje pluvial de la Miravalle, Municipio Libre, la ampliación del sifón del dren Bordo Prieto, que continué la rectificación y ampliación del mismo y otras obras", mencionó.



Según los mismos diputados el panorama es complicado al ser también un año electoral, indicó, y se espera que si bien no se registrarán alzas en el presupuesto, no haya un recorte en comparación con los 930 millones de pesos recibidos este 2017.