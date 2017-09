Empresas locales cumplen garantía en obras: CMIC

CIUDAD OBREGÓN(GH)

La contratación de las constructoras locales ha dejado ya efectos positivos este 2017, sobre todo hoy que luego de las lluvias algunas obras resultaron dañadas.



Silvia Godoy Rodríguez, presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), explicó que los daños que han surgido en las calles recién reparadas ya se soluciona, tras cumplirse las garantías.



"Sí hubo impacto en las obras de la ciudad, y como lo marca la Ley de Obras Públicas, la que tenga la garantía que marca cada contrato deberá hacerse responsable, hay varias empresas locales que están trabajando en ello, no sé cuántas", expuso".



"Por eso es importante que las empresas locales sean las que tengan los contratos", agregó.



Al contratar a las empresas locales para la construcción no sólo se asegura la derrama económica en la localidad, resaltó, sino que es más fácil ubicarlas de nuevo para pedir las garantías por daños o en calidad.



Recordó que en años anteriores se registraron casos de obras que tuvieron daños y no pudieron ser reclamados al ser éstas de empresas foráneas inlocalizables.



"Sabemos dónde viven, es fácil ir a tocarles la puerta, a diferencia de la de fuera que se complica", añadió.



La misma Cámara logró una legislación para que por lo menos un 15% de las obras que se realizan en el municipio sean adjudicadas a las empresas locales, abundó, y hoy rinde frutos.