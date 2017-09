Adulto mayor es estudiante ejemplar

Ciudad Obregón(GH)

A los nueve años tuvo que dejar la escuela Javier Bastida Aguilar y por lo tanto inconcluso el cuarto año de primaria en la escuela Presidente Alemán para ayudar con el gasto a su abuela con quien había quedado a su cargo.



Pero después de 63 años decidió retomar sus estudios y terminó la primaria y secundaria.



Don Javier recordóque daba "bola" afuera de establecimientos o también le ayudaba a su abuela a vender tamales que ella elaboraba, así pasó la infancia aprendiendo varios oficios para ayudar económicamente a quien le daba techo, sin tener tiempo para ir a la escuela.



Después de 63 años pudo continuar con sus estudios, en seis meses terminó la primaria y en otros seismás se graduó con honores de la secundaria, hoy presume los dos certificados que lo acreditan como un buen estudiante.



"Yo siempre les decía a mis hijos que estudiaran, ahora ellos se sienten orgullosos de mí por haber concluido esta etapa escolar de mi vida", destacó Bastida Aguilar.



"Me da satisfacción que ahora en los documentos ya puedo poner en escolaridad ‘secundaria’ ya que antes con mucha pena tenía que escribir que no tenía estudios", expuso don Javier.



Padre de cuatro hijos y desempeñando varios oficios, un día el párroco de Catedral le ofreció trabajo y se encargaba de restaurar, pintar y todo lo que ocupara en recinto religioso.



"Antes la Catedral tenía en su alto techo de láminas que se caían por lastormentas, yo me subíayatornillaba".Por ello tres de sus cuatro hijos tienen nombres bíblicos, Moisés, Aarón y Sara, ya que el hijo mayor se llama Javier como él,de quienes se siente muy orgullosoporque ellos sítuvieron la oportunidad de ir a la universidad.