Algunos policías ignoran maltrato animal en Obregón: Defensores

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Aunque algunos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se han apegado 100% al reglamento contra el maltrato animal, muchos otros no lo han hecho, y más bien hacen caso omiso a las denuncias y reportes.



Luz Esther Salazar León, presidenta de Casa Hogar para Perros Desprotegidos, manifestó que en los últimos tres meses se han aplicado 10 multas, 30 amonestaciones y 1 arresto por este tema, pero son muchos otros los casos que no se han atendido.



"Tenemos problemitas con algunos policías que no están atendiendo los llamados, hemos buscado cita con el secretario de seguridad, le he mandado Whatsapp y no he tenido la oportunidad de que me atienda, puras evasivas.



"Queremos hacerle un llamado, o al presidente para ver de qué manera nos atienden para ver estos problemas que ellos tienen que resolver", apuntó.



Esta situación ha permanecido desde hace por lo menos un mes, expuso, fecha desde la cual se han emitido diferentes reportes sobre todo de sectores como la Tepeyac, Libertad, Miravalle y otras colonias de la zona, así como en las que corresponden a la USSI Sur.



Aseguró que hay muchas denuncias y quejas de las demás asociaciones que no atienden los policías que no van a los llamados.



"Unos (policías) se ponen un poco arrogantes y dicen que ese no es problema de ellos el estar atendiendo animales, y claro que sí es parte de ellos", añadió.



El maltrato animal ha ido en incremento poco a poco pese a la cultura de cuidado que también se ha ido adoptando, indicó, pues muchos aún desconocen que el mantener su mascota amarrada va contra la ley.



Las multas o sanciones por dejar a un perro o un gato en las calles puede ser hasta de 800 pesos o un poco más, pero sanciones por maltrato pueden rebasar hasta los mil pesos.



Estimó que de la colonia los Prados del Tepeyac se han recibido dos denuncias, en la Libertad dos, una más en la Colinas del Yaqui, lo cual suman cinco casos.