Sin alerta de género contra mujeres en Cajeme: Segob

CIUDAD OBREGÓN, Sonora(GH)

La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en Cajeme es improcedente, dictaminó la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), con la que no estuvo de acuerdo el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora.



A través de su cuenta de Twitter, Silvia Núñez Esquer consideró que fue un proceso plagado de irregularidades y señala que el documento no contiene quiénes emitieron un voto razonado a favor de la declaratoria de Alerta de Género.



La dependencia federal resuelve que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Sonora.



No obstante, señala, recomienda al Gobierno del Estado fortalecer las capacidades institucionales para atender esa problemática, particularmente aquella que se suscita en razón de la violencia generalizada que se presenta en el Municipio de Cajeme.



Asimismo detalla algunas medidas que deberá tomar la administración para impulsar políticas públicas que permitan garantizar los derechos humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.