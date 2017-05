Caimán se "esfuma" en CO

Ciudad Obregón(GH)

Los bomberos están en aprietos, ya que tendrán que buscar una nueva trampa y grande para capturar al caimán que los trae en "jaque" en las aguas del Canal Bajo.



Los trabajos se han mantenido activos para atraparlo, pero poco se ha logrado, lamentó el comandante de la Unidad de Bomberos de Ciudad Obregón, Osvaldo Villagrana Amaro.



"Hay trampas pero no son efectivas, vamos a colocar una diferente para ya agarrar ese animal, nos hemos dado cuenta que las carnadas que ponemos sí son devoradas pero no por ese animalito, sino por otros", indicó, "vamos a trabajar una trampa diferente, grande, necesitamos fabricarla".



Los "tragahumo" han recibido en el último mes unos cinco reportes diferentes de personas que han visto al reptil.



"Cuando llega la unidad en algunas ocasiones lo hemos visto, en otras no", apuntó, "lo importante es señalar que cuando el animal detecta personas a su alrededor se esconde".



María Luisa Rodríguez Zamorano, titular de Protección Civil, señaló que la presencia del animal aún no está confirmada por su departamento.



Desde el 2016 cuando comenzaron los avistamientos se han mantenido las trampas en diferentes zonas, agregó, pero no ha habido éxito.