Insisten en Alerta de Género para Sonora

Ciudad Obregón(GH)

La activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Sonora es urgente y necesaria, insistieron integrantes de la Red Feminista Sonorense.



Los feminicidios y la violencia de género no han parado, y aunque no se lleva el dato exacto de la cifra es urgente hacer algo al respecto, señalaron integrantes de la agrupación.



Cada día se amanece con un anuncio relacionado con feminicidios, en la medidas en que no se investiga a fondo, se indicó, por lo que se plantea a la autoridad municipal que declare la alerta, solicite, respalde y emprenda un plan de acción de emergencia.



En marzo terminaron los avances en el tema y de las 12 recomendaciones que se realizaron para acabar con la situación, se dio a conocer, será necesario que la mesa que evaluará dicho informe tenga un acercamiento con la Red para corroborarlos.



El momento de la elaboración de un plan de acción ya llegó, se recalcó, y la ciudadanía debe saber qué papel debe jugar en el proceso de mejora y prevención.



La red solicita se cuente con un diagnóstico del problema, un plan de acción, donde se vuelva cotidiano el respeto a los derechos humanos.



Según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, de 2015 a la fecha se estiman 107 casos en la entidad.