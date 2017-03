Banda de guerra de Bomberos gana primer lugar en México

Ciudad Obregón(GH)

El trabajo de la banda de guerra que representa al Departamento de Bomberos de Ciudad Obregón obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el Primer Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas, destacó Osvaldo Villagrana Amaro.



Además de este premio, se lograron otros reconocimientos más de manera individual, dijo el comandante del Cuerpo de Bomberos este fin de semana en Culiacán, Sinaloa.



"El evento se realizó en Culiacán, participaron bandas de guerra de varios estados de la república, de Sonora fue el único equipo, se ganó el primer lugar", expuso.



La banda se formó y se apadrinó con el nombre del cuerpo desde hace más de ocho años, aunque en ella no participan muchos de los conocidos como "tragahumo", explicó, y más bien sólo un elemento se sumó a la actividad.



"Son chicos que fueron parte de bandas de preparatorias, universidades, y que con el tiempo se desintegraron, de alguna manera tuvieron la idea de seguir como banda juntos, vinieron y pidieron posada aquí y desde el 2007 nos representan.



"Sí se ha colado uno que otro bombero en el grupo pero en si representa al departamento más no son bomberos", mencionó.



La banda ha sido reconocida en diversas ocasiones tanto a nivel local como regional, estatal y nacional, indicó, y lleva ya en total tres premios a nivel nacional y dos más de segundo.



El grupo se integra de más de 22 músicos, pero en está ocasión sólo 22 acudieron al concurso, después de meses de preparación, agregó.



En Los Mochis, Sinaloa, y otras zonas, el cuerpo de Bomberos cuenta con su propia banda de guerra, detalló, pero no han logrado la calidad y reconocimiento de ésta.