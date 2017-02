Tiangueros de Ciudad Obregón aseguran enfrentan crisis por alzas

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

El impacto del casi 30% que han recibido las más de mil 300 familias de la Coalición de Tiangueros de Cajeme es absorbido por los mismos comerciantes en busca de no perder clientes, lamentó Alfredo González Sandoval.



El presidente de la Coalición, que opera en 9 tianguis del municipio de Cajeme, explicó que además se está teniendo un impacto con el tema de la paridad peso dólar, aunque en estos días este ha bajado unos centavos.



"Ha bajado unos centavitos el dólar, eso nos ha ayudado un poquito, pero lo acapara lo de la gasolina, están caros los impuestos también en las aduanas, se nos aumentaron un 30%, está difícil, pero tenemos que seguirle porque ya no nos dan trabajo a nosotros", expuso.



Las ventas durante los primeros meses de cada año se mantienen muy por debajo de las ventas que se realizan durante el mes de abril por el festejo del Día del Niño o del 10 de Mayo, abundó, lo que también se ha sumado a este periodo de crisis.



Mencionó que aunque la situación de México con Estados Unidos no es favorable, el paso de los comerciantes en busca de los productos de segunda se ha mantenido sin dificultades, con la excepción del gasto que se realiza con la gasolina.



"De allá para acá no hay problemas, en la Aduana es donde vienen los problemas, se nos quieren poner muy difíciles los agentes", apuntó, "muchas veces hay productos que no se pueden pasar tan fácil, no te puedes venir con el dinero porque los gastos no son redituables".