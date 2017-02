Central Camionera registra leve repunte

Ciudad Obregón, Sonora(GH)

Un leve repunte del 15% registró la Central Camionera de Ciudad Obregón este fin de semana largo, tras el festejo de la Constitución Mexicana y el día inhábil que se da en México.



Germán Valderrain Armenta, director general de la Centro de Autobuses, expuso que este incremento se dio sólo con el traslado de los estudiantes a otras partes de Sonora, aunque otro 10% también se registró en el pasaje en general.



"Hubo movimiento el viernes por la tarde y el sábado", expuso, "el viernes siempre hay por la cuestión de los estudiantes, es muy notorio que los de Obregón regresen a sus hogares, sobre todo universitarios".



Aunque el pasaje se mantuvo activo, la Central no se saturó, agregó, y el incremento fue de un 10% en total.



"Hubo gente que iba a negocios, a visitar a la familia, aprovecharon el ‘puente’", añadió, "sí fue poquita pero si hubo (pasaje), no fue lo mismo de siempre, fue un poco más notorio".



El pasaje hacia los Estados Unidos durante este "puente" no registró ningún incremento o movimiento fuera de lo normal, externó, ni lo ha registrado durante este 2017 pese a la situación que vive dicho país con México.