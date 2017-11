Asesinan a un hombre a tiros en Ciudad Obregón; es el segundo en el día

OBREGÓN, Sonora(GH)

Alrededor de las 20:00 horas, una persona del sexo masculino perdió la vida en la colonia Prados del Tepeyac luego de haber sido atacado a tiros.



Los hechos ocurrieron sobre la calle Edmundo Taboada y Golfo de California.



De manera extraoficial se indicó que había otros lesionados, aunque las autoridades se mantuvieron herméticas.



Se habló también de que el ahora occiso es hijo de un ex policía.



Esta sería la segunda persona que muere de manera violeta este lunes.



Muere acuchillado



La tarde de este lunes otra persona más perdió la vida después de haber sido agredido en los Multifamiliares del IMSS.



José Francisco V. C., de 39 años de edad, fue el agredido con arma blanca en el edificio C, departamento 30, por un hombre de apariencia “cholo”.



El ataque ocurrió alrededor de las 10:45 horas, y alcanzó a ser apoyado por vecinos, se mantuvo grave en el hospital durante 6 horas.