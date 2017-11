Aumenta atención a casos "borderline"

CIUDAD OBREGÓN(GH)

Durante los meses de otoño e invierno, los pacientes con "borderline" suelen recaer, sobre todo aquellos que abandonaron su tratamiento, dejando un alza en el número de consultas en el Departamento de Siquiatría del IMSS.



Esta enfermedad no es más que un trastorno de personalidad que ataca de forma principal a las mujeres, manifestó la siquiatra del Hospital Regional 1, Citlali Pérez Zarco, dejando inestabilidad emocional en quien la padece.



Esta se conoce también como Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) o fronterizo, y nada tiene que ver con la bipolaridad, mencionó.



"Son personas sumamente impulsivas, no piensan en las consecuencias de sus actos, actúan sin pensar, se habla de 10 mujeres por un hombre, afecta más a la población femenina, son mujeres que tienen características la personalidad inmadura o inestable.



Tienen relaciones sumamente caóticas, van desde la idealización hasta devaluarlo, por ejemplo: Te amo pero te odio; tienden a tener relaciones sumamente rápidas, se enamoran muy rápido, en llamaradas muy pasionales y así mismo terminan; tienden mucho a la promiscuidad", abundo.



Las causas



El ciclo hormonal femenino nada tiene qué ver con las causas de este trastorno, del cual se desconoce el número de casos en Sonora y en el mismo Hospital, dijo, pues las pacientes son muy irregulares y abandonan su

tratamiento.



"La depresión sí tiene que ver con la cuestión hormonal; aquí no, es muy complejo, tiene qué ver con personalidad, ya lo traen de antes, generalmente para que se dé el diagnóstico tienen que cumplir 18 años, pero el padecimiento ya lo vemos desde la adolescencia, desde los 13, 14, 15 años", mencionó.



La rebeldía y la automutilación por medio del cutting es parte de las características de este trastorno, que realza los problemas con la pareja hasta, en ocasiones, llegar al suicidio y la depresión, expuso, y se puede heredar, pero también controlar a falta de cura.



"Lo que hacemos es tratar de modular, que no tenga esos cambios tan drásticos, damos antidepresivos, antimicóticos, inclusive estabilizadores del ánimo, hacemos pequeños cócteles depende de la sintomatología, pero mucho tiene que ver la sicoterapia; debe estar siempre en ella.



"Deben aprender a manejar esos cambios, algo clave es la idealización o devaluación, no ven medias tintas, o eres bueno o malo, o te ama o te odia, de hoy a mañana, hacen cosas extremas para lograr que la persona que creen que los está abandonando no los deje", agregó.



El 80% de las pacientes que llegan tras un cuadro suicida cuentan con este trastorno, que mantiene las recaídas constantes y los nuevos casos durante todo el año, concluyó.