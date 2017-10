Vecinos de Urbi piden regularización de las viviendas invadidas

Ciudad Obregón(GH)

Mediante una negociación sana, los más de mil 500 invasores de las colonias Urbi Villas del Rey, Urbi Villas del Real buscan regularizar el lugar donde viven.



Heriberto García Leyva, presidente de Vecinos Unidos de Urbi, explicó que desde hace 5 años estas mil 500 familias llegaron a invadir las viviendas que estaban en abandono, sin ventanas, cableado y con maleza, en busca de un patrimonio y techo seguro.



Aunque hasta el momento nadie los ha molestado con desalojos, esperan apegarse a la ley para evitar notificaciones, dijo, a través de la compra de la vivienda, pero no por medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).



"Quieren arreglo directo con la constructora, nos están reclamando que debemos pagar, pero a nivel local", comentó.



Al momento los invasores desconocen a quién pertenecen los fraccionamientos, mencionó, y no se cuenta con los recursos y capacidad para investigar de fondo.



"Puede ser que el dueño sea otra empresa o un banco, que hayan vendido la cartera, eso queremos saber con este llamado, queremos pagar, comprarlas, esperamos comunicación con Urbi", detalló.



La compra se espera que se dé mediante pagos económicos, destacó, pues gran parte de los invasores cuentan con empleos con salarios mínimos en fábricas y maquiladoras.



"El llamado es ante quien sea", manifestó, "que venga con nosotros para ponernos de acuerdo para pagar, todos son trabajadores, queremos las evaluaciones, avaluos, mucho de los que está lo metieron ellos, no tenían puertas, ventanas, estaban enmontadas".