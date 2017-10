Autobuses registran 30 minutos de retraso por desviaciones: Central

Ciudad Obregón(GH)

Aunque las desviaciones que están en la Carretera Internacional México 15 no han dejado largos retrasos en las unidades que salen de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, éstas llegan a sus destinos con por lo menos 30 minutos perdidos.



Germán Velderrain Armenta, director de la Central de Ciudad Obregón, explicó que esto se debe a las obras que se están aplicando de modernización, las cuales una vez concluidas dejarán ahorros en tiempo.



"Nosotros monitoreamos a los operadores y les estamos preguntando, y aparte de eso estamos checando la sala, qué tanto tiempo permanece una persona en espera, lo más que se ha establecido es media hora.



"Los operadores dicen que tienen que reducir la velocidad e ir con más cuidado y aparte les quita tiempo, a veces las llegadas que tienen en Hermosillo, Guaymas, Empalme, Vicam también se baja gente y aquí en Obregon", señaló.



Otros retrasos también se registran sobre todo en las unidades que vienen desde el Sur, expuso, pero esto se da por la cuestión del cambio de horario.



Hasta el momento no se ha registrado ni un sólo incidente sobre estas carreteras que se encuentran en rehabilitación, mencionó, sobre todo de unidades que salen desde Ciudad Obregón.



"Nosotros monitoreamos a la Policía Federal cuando tenemos un caso específico, hablamos con la línea para informarnos de la situación, hasta ahorita no a habido ninguna notificación de un accidente en el cual haya participado un autobús que salga de Obregón.



"Hay accidentes que se han presentado pero de unidades que vienen del Norte hacia el Sur, de Nogales u otras partes, nos mantenemos muy pendientes de la vigilancia, de que los operadores sean revisados por los médicos de cada línea", concluyó.