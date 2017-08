Mujer repara llantas y dirige vulcanizadora

Ciudad Obregón(GH)

Entre gatos hidráulicos, llantas y compresores, Laura Elena Castro rompe un paradigma con la vulcanizadora que ella misma atiende, ubicada en la colonia San Antonio de Ciudad Obregón.



Sus manos se han puesto duras por apretar, inflar y sostener la barra, con las que también prepara la comida de sus cuatro hijos, desde las siete de la mañana el negocio afuera de su casa está abierto para recibir a quien requiera servicio de llantera.



"Fue a los 18 años cuando cambié por primera vez una llanta, ayudé a un camionero que había reventado su llanta", relató, "llegó a la llantera que era de mi familia, entre los dos rehabilitamos la llanta y desde entonces me declaré lista para dedicarme a eso", expresó Laura Elena.



Tiempo después instaló su propio negocio afuera de su casa y le puso el nombre de su hijo mayor, él todavía no sabe cambiar llantas, pero en un futuro pudiera dedicarse al mismo oficio que su mamá.



"Desponchamos, cambiamos llantas, tenemos venta de llanta y todo lo que un servicio de vulcanizadora ofrece, a veces es difícil que se dejen atender por una mujer, pero cuando se dan cuenta el buen trabajo que les hago, los clientes regresan" manifestó.



La mujer especialista en neumáticos hoy de 33 años, se ayuda de una crema a la que llama "mágica", sacando su lado femenino a relucir, con ella es posible deshacerse de la grasa que pudiera quedar en cualquiera de sus extremidades.



"No por ser llantera no voy a ser femenina, nunca me falta mi crema y lo que me distingue es que todos mis accesorios siempre están limpios y en orden, es lo que marca la diferencia cuando una vulcanizadora es propiedad de una mujer", dijo.



Para Laura Elena las llantas de motocicleta son las más difíciles de reparar, pero tiene la certeza de que más que fuerza para cambiar una llanta se necesita "maña" para lidiar con los neumáticos difíciles.



Hay riesgo



El trabajo de llantera tiene sus riesgos, el auto puede caer encima, las llantas tienen un gran peso, pero Laura Elena es un gran ejemplo de mujer que no se limita ante un oficio considerado propio de los varones.



Laura Elena aseguró que seguirá en la lucha para seguir adelante.