Baja la densidad de la mosca blanca en el Yaqui

Ciudad Obregón(GH)

Las altas densidades de mosca blanca que se detectaron en el Valle del Yaqui desde hace meses se han controlado y de una población alta, ahora se mantiene una media, destacó Juan José López Hermosillo.



Este insecto ataca principalmente a la soya y otros cultivos de verano, recordó el jefe del Distrito de Desarrollo Rural 148 de la Sagarpa, y aunque este año no habrá gran superficie de éstos, está atacando algunas hortalizas.



"La Secretaría en coordinación estrecha con los productores y la Junta de Sanidad ha implementado acciones que de alguna u otra manera han impactado en bajar un poco la incidencia de la mosca, de andar en alta la podemos ahorita considerar media", comentó.



Los principales problemas con esta plaga se registraron este año en las cucurbitáceas como las calabazas y sandías, dijo, aunque no hubo grandes pérdidas.



"Cuando la Junta detecta focos por arriba de lo normal, en base a recorridos, monitoreos, a las trampas que se tienen para plagas especificas, detectan un foco de infestación y hacen la labor de prevención al productor, de convencimiento de medidas fitosanitarias, si el productor no hace las labores el organismo lo reporta y la Secretaría intervenimos", explicó.



La mosca blanca no ha dejado grandes pérdidas desde hace años por el oportuno combate de los productores, expuso, pero en caso de detectar un caso de prevención y combate omiso, pueden tener grandes sanciones económicas por medio de multas.



Recordó que el ciclo 2015-2016 fue uno de los años con menos población, pero este 2016-2017 sí hubo fuertes registros.