Van por casas olvidadas en colonias de Obregón

Ciudad Obregón(GH)

El problema de las casas en abandono en la zona de Villa Bonita y Urbi Villas del Real se buscará combatir este 2017, expresó Lucy Haydeé Navarro Gallegos.



Aunque desde el año pasado el combate al problema, que sirve como nido de vándalos y basureros clandestinos se buscó, hasta el momento no se ha logrado, dijo la subdelegada de la Delegación Sonora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), y es urgente en las zonas catalogadas como en "focos rojos".



"Hay un proyecto para iniciar en Urbi Villas del Real, nos llegará apenas la estrategia del cómo vamos a intervenir de una manera integral, en Villa Bonita también, es donde más hay", expuso.



En todo el Estado de Sonora se tiene un censo de por lo menos 3 mil viviendas en abandono, estimó, de las cuales el 60% están en el Sur.



"Se ha hecho la aclaración de que muchas de estas viviendas están pagadas, el dueño las dejó porque se fue a otro lugar", indicó.



En Cajeme se ha buscado ejecutar un programa en coordinación con el Ayuntamiento y su inmobiliaria, explicó, también está paralizado.



"Se hizo un inventario a nivel Estado en el 2016, se logró recuperar y colocar a través de las inmobiliarias alrededor de mil 300 viviendas (en el Estado), aquí tenemos el compromiso con el Ayuntamiento, de que se genere este procedimiento", agregó.



Este programa no se ha concretado ya que el proceso de designación debe autorizarse desde la Ciudad de México, expuso, pero es más que necesario para combatir en el municipio y sus alrededores las casi mil 800 viviendas que podrían estar en el olvido.



Verónica Mungarro Covarrubias, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) Sonora Sur, recordó que el 30% de las viviendas en abandono están al corriente con sus pagos, pero no son habitadas por la lejanía y falta de transporte.